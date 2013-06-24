На тлі енергетичної кризи, яка триває у світі, й рекордно високих цін на газ і вугілля Україна проходить поточний опалювальний сезон стабільно. Усіх споживачів забезпечено необхідною кількістю електроенергії та природного газу, наголосив під час онлайн-брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко.

Відмінністю цього опалювального сезону він назвав істотне зростання споживання електроенергії. Пікові навантаження вже сягали 25 тисяч мегават. Та паралельно скоротилося споживання газу.

«Минулого тижня для короткострокового ремонту було одночасно відімкнено від мережі два блоки АЕС, фактично на нулі були сонячна й вітрова генерації. І це забрало із системи понад 3 тисячі мегават. Та в разі таких ситуацій маємо резервні потужності, за рахунок яких система себе збалансувала. Тож навіть такі пікові навантаження ми проходимо спокійно. Нині атомні блоки вже повернуто до роботи», — повідомив урядовець.

15 блоків АЕС виробляють понад 13 тисяч мегават, і це історично для України. З резервів маємо близько 600 мегават атомної генерації, 400 мегават — ТЕС та близько 2,5 тисячі — ГЕС і ГАЕС.

2 лютого 2022 року Європейська комісія ухвалила рішення, що атомну генерацію можна прирівняти до зеленої. Україна очікувала на це рішення, воно дає змогу залучати більше інвестицій у подальший її розвиток.

Маємо й законтрактовані обсяги надходження вугілля, переважно морським шляхом. І на складах його також достатньо. Газу протягом січня зі сховищ було відібрано менше, ніж планували, — 2,4 мільярда кубів. Середній подобовий відбір становив близько 85 мільйонів кубів. Тож маємо навіть заощадження.

Важливий і початок імпорту газу. Це дає змогу закачувати його у сховища для стабільного проходження вже наступного опалювального сезону. Україна збільшила гарантовані потужності імпорту. Зокрема, зі Словаччини гарантований імпорт нині становить до 42 мільйони кубів на добу, а з Угорщини — 8 мільйонів. Гарантовані обсяги можливості імпорту газу до 50 мільйонів кубів на добу забезпечують наповнення сховищ для проходження наступного опалювального сезону.

Нині Нафтогаз закуповує блакитне паливо по 900—1000 доларів за тисячу кубів.