Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Через людей, які вживають наркотики, в стічні води потрапляє метамфетамін. Згодом він виявляється у водоймах, де його ненавмисно вживають риби. Це викликає у тварин залежність і не дає нормально харчуватися і розмножуватися.

Очисні споруди не призначені для видалення метамфетаміну зі стічних вод. Через це медикаменти та наркотичні речовини потрапляють у водойми – разом зі стічними водами. «Там, де знаходяться споживачі метамфетаміну, є і забруднення метамфетаміном», – пояснив Павло Хоркі, автор роботи, опублікованої в журналі Journal of Experimental Biology.

Іноді концентрація метамфетаміну досягає сотень нанограмів на літр, але вплив цих рівнів на водних тварин залишається неясним. Однак команда екологів з Чеського університету біологічних наук провела експеримент, який допоміг виявити наслідки забруднення для риб. Для дослідження вчені взяли 120 кумжа (риб сімейства лососевих) і помістили їх у два 350-літрові резервуари. Вода в одній цистерні містила метамфетамін у тій концентрації, що й у природних умовах. У другій рідина була чистою.

Через вісім тижнів дослідники прибрали метамфетамін з резервуара із забрудненою водою. Наступні десять днів біологи аналізували стан риб, випадковим чином взятих з обох груп. Для цього побудували резервуар, куди вода могла надходити з однією з двох нових ємностей. В одній з них знову був метамфетамін.

Результати показали, що риби, які розвивалися в чистому резервуарі. не реагували на воду з метамфетаміном. Однак риба, яка вже пережила вплив наркотичних речовин, вважала за краще забруднену воду.

Більш того, у риб, які зазнали впливу наркотику, був підвищений рівень метамфетаміну в тканини мозку, до того ж вони були менш активні, ніж зазвичай. На думку вчених, це може знизити шанси на розмноження і виживання. «Щоб знову отримати наркотик, риби можуть перестати звертати увагу на природні нагороди, такі як їжа або партнер для розмноження. Тобто забруднення метамфетаміном може сильно поміняти цілі екосистеми », – підсумував Хоркі.