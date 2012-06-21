Ринкова вартість компанії Microsoft вперше сягнули двох трильйонів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначається, Microsoft стала другою після Apple публічною компанією в США, капіталізація якої досягла двох трильйонів доларів.

Це сталося після того, як у вівторок акції компанії виросли на 1,2% в Нью-Йорку — до $265,51. Цього вистачило, щоб капіталізація Microsoft ненадовго сягнула двох трильйонів доларів.

З початку 2021 року акції Microsoft виросли в ціні на 19%, випередивши за цим показником Apple і Amazon.

Інвестори вкладалися в компанію в очікуванні довгострокового зростання прибутку, а також розширення її діяльності в таких сферах, як машинне навчання і хмарні технології. Звітність Microsoft за третій квартал перевершила очікування на ринку і продемонструвала потужне зростання компанії в різних сегментах бізнесу.

Агентство пише, що у грудні 2019 року вартість саудівської нафтової компанії Saudi Aramco перевищила 2 млрд доларів, але на сьогодні вона становить близько 1,9 трлн доларів.

Як відомо, Microsoft Corporation — багатонаціональна корпорація комп'ютерних технологій, є найбільшою у світі компанією — виробником програмного забезпечення. Головний офіс розташований у корпоративному кампусі в Редмонді, штат Вашингтон. Компанію заснували у 1975 році Білл Гейтс та Пол Аллен.

Найпопулярнішими продуктами корпорації є операційні системи Microsoft Windows та офісний пакет Microsoft Office. Microsoft володіє значними компаніями в інших частинах ринку, як от кабельна телевізійна мережа MSNBC, інтернет-портал MSN і мультимедійна енциклопедія Microsoft «Encarta». Компанія також продає апаратне забезпечення, наприклад, комп'ютерні миші Microsoft, а також такі розважальні продукти, як Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox One X та MSN TV.