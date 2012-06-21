Інна ОМЕЛЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»



50 тисяч жителів Вараської територіальної громади на Рівненщині від початку року позбавлені пільг на оплату електроенергії, які мали досі. Дарма, що живуть у зоні спостереження Рівненської АЕС, тобто, 24 години на добу перебувають під постійним ризиком.

«Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, яка ухвалена 27 грудня, всі абоненти (включно з населенням) тепер сплачують за електроенергію однакову ціну — 1.68 гривні за перших 100 кіловат. Далі — більше. Для жителів громади, центром якої є місто-супутник Рівненської АЕС Вараш, це означає зростання у 2,67 рази вже на перших 100 кіловатах. Саме тому ми звертаємося до Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Президента з проханням повернутися до пільгового тарифу на електроенергію для споживачів 30-кілометрової зони. Офіційне звернення вже спрямували адресатам», — каже голова Вараської територіальної громади Олександр Мензул.

Йдеться, зокрема, про зміни до Законів «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та «Про ринок електричної енергії». Вони мають передбачити пільгові тарифи/ціни на електричну енергію як для побутових, так і для непобутових споживачів (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та інших суб’єктів господарювання, в тому числі обслуговуючих кооперативів) в монофункціональних містах-супутниках атомних електростанцій на рівні 70%.

Як, власне, й було досі, адже до міст, що є близькими сусідами з реакторами, інвестори зі зрозумілих причин не поспішають. У них своя, надто важлива економічна та соціальна місія.

Втім, ухвалюючи згадане рішення, ніхто, на жаль, не порадився з головами відповідних територіальних громад. Що ж виходить: центральна влада та місцеве самоврядування живуть у паралельних світах, які вже не перетинаються між собою?

Не взяли до уваги і європейський досвід. Зокрема,у Франції, яка активно розвиває атомну енергетику, населення міст-супутників захищене відповідними пільгами. А в пересічних французів зазвичай немає страху перед реакторами. Сама спілкувалася з жителями таких мономіст: зокрема, на півдні країни. До того ж, ці міста, як правило, — їхні надійні роботодавці. До речі, у Франції 56 реакторів на 18-ти атомних станціях. Вони виробляють 70% електроенергії для країни (більше реакторів лише у США — 98).

Ну як тут не згадати вивірену українську приказку: «Сім разів відмір — раз відріж»? Не згадали.

До речі, до зони спостереження Хмельницької АЕС входить частина іншої громади на Рівненщині — Острозької. А загалом Рівненська область — єдина територія в Європі, що знаходиться в радіусі дії двох атомних «монстрів»: про це кілька років тому зауважив відомий німецький журнал «Шпігель».

То якою має бути плата за такі ризики, особливо через 35 років після аварії на ЧАЕС?..