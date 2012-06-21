Рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування обмежувальних заходів проти деяких фізичних і юридичних осіб є засобом для виконання Главою держави своїх конституційних обов'язків. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції.

«Я виконую свої конституційні обов'язки. І не з «якоюсь групою людей» – до Ради національної безпеки і оборони входять керівники правоохоронних органів, Прем'єр-міністр та члени уряду, Голова Верховної Ради. Це не диктатура й не монархія. Там усі представлені», – сказав він.

При цьому Володимир Зеленський зауважив, що не всі члени РНБО голосували, наприклад, за санкції щодо активів народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

«Це їхня думка, їхнє рішення. Бо на засіданнях РНБО ми обговорюємо питання, доводимо один одному, а потім голосуємо. Це спільна відповідальність», – зазначив він.

Глава держави заявив, що завдяки таким рішенням Ради нацбезпеки і оборони відбувається захист інтересів України.

Президент також наголосив, що формат РНБО дає змогу ухвалювати важливі для держави рішення не одноосібно.

На засіданнях Ради нацбезпеки і оборони відбувається діалог між представниками різних гілок влади, зокрема і з головою Національного банку України, інституційну незалежність якого Володимир Зеленський підтримує.

«У нас більше немає де спілкуватися. Який у нас може бути діалог? НБУ – незалежна інституція. Тільки коли нам треба було допомагати людям, виплачувати бізнесу по 8 тисяч гривень і в інші складні моменти, ми збираємося на засіданні РНБО», – сказав Глава держави.