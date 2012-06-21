Міноборони США затвердило другу частину безпекової допомоги Україні на суму у 150 млн доларів за програмою «Ініціатива безпекової допомоги Україні». За словами Міністра оборони України Андрія Тарана, ця допомога буде спрямована на проведення заходів із забезпечення територіальної цілісності України, оборони кордонів та поглиблення взаємосумісності з НАТО.

«Цей пакет допомоги спрямований на підвищення бойових спроможностей сил оборони України, управління підрозділами, елементів радіоелектронної боротьби. Йдеться про поповнення наших арсеналів протиартилерійських радарів, засобів для боротьби з безпілотниками, захищеного зв’язку, електронної боротьби і евакуації поранених із поля бою, а також підготовку та обладнання для удосконалення безпеки частин Повітряних сил Збройних Сил України», — сказав Андрій Таран.

Міністр оборони також відзначив важливість виконання Україною заходів оборонної реформи, посилення демократичного цивільного контролю над Збройними Силами України в рамках «Ініціативи безпекової допомоги Україні». Він нагадав, що стратегічний діалог на рівні керівників оборонних відомств України та США динамічно розвивається і це є запорукою зміцнення обороноздатності та практичної реалізації євроатлантичних прагнень нашої держави.

«Партнери зі США надають нам безпрецедентну підтримку у посиленні нашої обороноздатності та національної стійкості. Протягом 2014-2021 років Україна отримала від уряду США оборонну допомогу майже на 2,5 млрд доларів. А нещодавно Комітет у закордонних справах Сенату США одностайно ухвалив законопроект «Про безпекове партнерство з Україною», що, після підписання у Палаті представників, Сенаті і президентом США, збільшить щорічну військову допомогу до $300 млн. Вдячний нашим американським друзям за колосальну дипломатичну, політичну, фінансову підтримку і практичні кроки щодо збереження суверенітету і відновлення територіальної цілісності України», — наголосив Андрій Таран.

Він також нагадав, вже 14 червня лідери держав-членів Альянсу зберуться у Брюсселі для участі у Саміті НАТО та підкреслив, що наша держава розраховує на розуміння того, що українське питання має знайти належне місце в порядку денному Саміту.