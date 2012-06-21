Президент України Володимир Зеленський запропонував, щоб рішення про визнання особи олігархом ухвалювала Рада національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету Міністрів, члена РНБО, Нацбанку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

Це визначено президентським законопроектом "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", текст якого розміщено на сайті Верховної Ради.

Рішення РНБО про визнання особи олігархом набуває чинності з дня офіційного опублікування указу президента про введення його в дію.