Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції проти 100 українців, які перебувають під санкціями Міністерства фінансів США.

Як передає Укрінформ, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю 24 каналу.

"У нас є 134 особи, громадянина України, які перебувають під санкціями США: 130 людей, які перебувають під санкціями безпосередньо Мінфіну США, і 4 громадянина, які перебувають під санкціями Держдепу США. На сьогодні встановлено, що зі 130 осіб, які отримали санкції Мінфіну США, 127 – живі-здорові, 3 людини, на жаль, померли. Що стосується 127 – відносно ста РНБО вже ввела санкції. Вони вже введені", – наголосив Данілов, додавши, що таке рішення було прийнято на засіданні 18 червня.

Очільник Радбезу також повідомив, що стосовно решти 27 осіб наразі РНБО отримує "додаткову інформацію від партнерів". Також Данілов звернув увагу, що Україна не лише спирається на матеріали, які надають міжнародні партнери, а й на інформацію власних спецслужб.

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Відповідаючи на запитання, як швидко можуть ввести санкції проти інших 27 осіб, Данілов зауважив, що РНБО не "швидкий потяг" і "не чартер", але наразі правоохоронці додатково працюють.

Як повідомляв Укрінформ, 18 червня відбулося засідання РНБО, де розглянули п'ять питань порядку денного. Серед питань, винесених на розгляд РНБО: розгляд Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України; питання щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій); доповідь голови Державної служби геології та надр України щодо стану виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року "Щодо стану справ у сфері надрокористування", уведеного в дію Указом Президента від 25 березня 2021 року № 122. Крім того, одне питання було розглянуто в закритому режимі, п'ятим пунктом порядку денного засідання було зазначено "різне".