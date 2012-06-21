Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Вчора, 8 квітня на Закарпатті гучно відзначили Міжнародний день ромів. Колоритне дійство, влаштоване міською радою, в парку Перемоги, демонструвало звичаї, традиції і таланти цієї національної меншини. Бо ж з’їхалися представники цього етносу з багатьох куточків Закарпаття.
На святі, проведенню якого активно сприяв міський відділ культури, глядачі стали свідками насиченої програми у виконанні самих ромів. На змонтованій спеціально до цієї події великій сцені виконували романтичні пісні і запальні танці ромів, на галявині демонстрували їхні живописні полотна. Участь узяли і художні колективи з Угорщини – теж роми.
Учасники делегації ромів, яка приїхала з обласного центру великим автобусом, також продемонстрували свої таланти в піснях і танцях. Депутат Ужгородської міської ради, ром Мирослав Горват подякував за увагу до одноплемінників з боку влади Мукачева, завершивши закликом: «Багатовікова історія ромського етносу та неповторна самобутність ромської культури показує нам, що ми є багатогранним та талановитим народом. Тож давайте збережемо усі ці наші надбання для нащадків!».
Завершили відзначення Міжнародного дня ромів виступи відомих у краї професійних колективів і солістів.
Для довідки.
Роми, кількість яких на Закарпатті перевищує 50 тисяч осіб, входять до п’ятірки найчисельніших етносів регіону. У 2018-2019 навчальному році у дитсадочках виховуються 1162 діток-ромів, у загальноосвітніх школах навчаються 10 549 учнів (із них 139 – у спеціальних школах-інтернатах обласного підпорядкування). Загальну та професійну освіту здобуває 101 учень у п’яти професійно-технічних закладах, четверо ромів є студентами у трьох вишах області.
Понад 13 тисяч осіб із числа сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, насамперед, із дітьми, отримують соціальну допомогу від держави. Це становить 22% від усього контингенту одержувачів допомоги відповідно до Закону України «Про допомогу сім’ям з дітьми».