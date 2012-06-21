Про це розповів виконуючий обов'язки помічника глави американського дипломатичного відомства у справах Європи та Євразії Філіп Рікер, передає РБК-Україна.
Він зазначив, що трубопровід є російським геополітичним проєктом.
«Він загрожує європейській енергетичній безпеці та підриває безпеку України та інших східноєвропейських країн, включаючи східний фланг НАТО», – пояснив Рікер.
За його словами, Вашингтон ввів санкції проти чотирьох російських юридичних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу від Росії до Німеччини. Йдеться про чотири російські судна.
Він уточнив, що споруда «Північного потоку-2» була закінчена більш ніж на 90%, коли адміністрація США приступила до своїх обов'язків у січні 2021 року. Рікер звернув увагу, що не допустити будівництво газопроводу було складно, в тому числі з новими санкціями.