Зовсім недавно в мережі з'явилися чутки про зовнішній вигляд новеньких iPhone 13 – нібито пристрої отримають прозорі вставки в блоці основної камери. А вже зараз стало відомо, коли лінійка нових флагманів Apple може бути анонсована і випущена.

Якщо вірити даним інтернет-інсайдера і аналітика Дена Айвса, презентація з нагоди анонса iPhone 13 може відбутися вже 14 вересня 2021 року. При цьому старт продажів в такому випадку припаде на 24 вересня з початком попереднього замовлення 17-го, повідомляє PhoneArena.

Відзначимо, що ці чутки виглядають як правда. Зазвичай «яблучна» компанія і справді проводить захід, присвячений новим iPhone, в середині або в другій половині вересня.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»