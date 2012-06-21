Розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена, який відвідує Україну.

Для мене особисто й для України дуже приємно й це честь – приймати делегацію Сполучених Штатів Америки, нашого стратегічного партнера, на такому високому рівні. Це дуже важливо насамперед для українського народу, для нашої незалежності й суверенітету, який, починаючи з 2014 року, США підтримують, і ми вдячні вам за цю підтримку», – зазначив Володимир Зеленський, вітаючи Ентоні Блінкена у Києві.

Після завершення переговорів Глава держави та Держсекретар США коротко поспілкуються з представниками ЗМІ.

У межах візиту Ентоні Блінкен також зустрінеться з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та іншими офіційними особами.