Якщо станом на березень на рахунках субсидіантів у надавачів таких послуг є невикористані кошти — так звана переплата, громадяни мають право платити менше: рівно на суму невикористаної субсидії. Якщо домогосподарство економило чи отримало субсидію заднім числом за ті місяці, коли оплачувало рахунки власними грошима, воно має право на зменшення суми у платіжці за лютий на суму невикористаної субсидії. Це гарантовано постановою уряду №848. Якщо на рахунках лежить чимала переплата, домогосподарство може розраховувати на ці кошти і в квітні, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
Наприклад, у березні в особистому кабінеті субсидіанта висвічується невикористана субсидія на суму 1,5 тисячі гривень. Домогосподарство спожило в лютому газу на тисячу гривень і має право на перерахунок платіжки за лютий, де має стояти сума до сплати «нуль». Решта 500 гривень переходить на квітень. І якщо сім’я спожила у березні газу на тисячу гривень, їй у квітні залишається доплатити тільки 500 гривень.
Субсидію, яку таке домогосподарство отримало готівкою у березні та отримає у квітні, можна використати на власні потреби.