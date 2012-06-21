Розроблені за підтримки Офісу Президента логотип та слоган до 30-річчя незалежності України стануть доступними для використання з комерційною та некомерційною метою.

Ювілейну айдентику, котру створила креативна агенція «Провід», сьогодні презентувало Міністерство культури та інформаційної політики України. Інформаційним партнером кампанії виступає онлайн-платформа «Дія. Бізнес».

Представники бізнесу зможуть інтегрувати логотип або слоган у свою продукцію чи рекламу. Використання символіки є безоплатним та не потребує додаткових погоджень і дозволів.

В основу концепції єдиної візуальної символіки відзначення 30-ї річниці незалежності України покладена ідея бачення незалежності як мрії, якої прагнули досягти багато поколінь українців. Візуалізація образів реалізована у вигляді калейдоскопічних квіткових орнаментів. Квітка є образом, що розкриває ідею держави.

«Ти у мене єдина» – основний лейтмотив кампанії, який є універсальним зверненням до нації, країни та її незалежності.

Кожна область України матиме свою унікальну квітку-логотип з графічними елементами та кольоровою гамою прапорів регіону. Крім того, регіони будуть представлені квітами – символами сфер діяльності, серед яких – медицина, будівництво, наука, цифрові технології та виробництво.

Також розроблено спрощену форму логотипа для використання на маленьких форматах та на друкованих або вишитих зображеннях.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський, розповідаючи під час прес-конференції про заходи, які готуються до святкування 30-річчя незалежності України, зауважив, що над розробкою святкового логотипа працювали 12 найкращих компаній на волонтерських засадах.

«Це буде головна квітка 30-річчя. Символ України «Ти у мене єдина». Мені здається, що це правильний символ нашої державності. Це така наша країна. Вона не просто квітуча – нас не затоптати, нас не зрізати, нас не зламати, ми все одно будемо квітучою країною й точно розквітнемо», – сказав Глава держави.