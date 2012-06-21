Для виступу на І Всеукраїнській олімпіаді креативності команда учнів Луганської обласної малої академії наук учнівської молоді підготувала проект перенесення вантажу за допомогою літального апарату в номінації «технічний виклик». Пропозиції школярів з Рубіжного (основу команди склали учні Рубіжанського ліцею та середньої школи № 10) сподобалися поважному журі. Команда здобула найвище в цій номінації ІІ місце, нагороджена медалями за креативність та сертифікатом участі.
Як повідомляє прес-служба обласного департаменту освіти, І Всеукраїнська олімпіада креативності була проведена у Києві. У заході взяли участь 30 команд з різних областей України.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»