Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець провів важливу зустріч у Кліматичному офісі. З Послом Євросоюзу в Україні Катаріною Матерновою, Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою, головою Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олегом Бондаренком, іншими представниками дипломатичних установ іноземних держав та міжнародних організацій, ключовими експертами у сфері клімату обговорили дорожню карту державної кліматичної політики України на період до 2035 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За словами Руслана Стрільця, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України продовжує поступово формувати комплексну інфраструктуру для реалізації нашої кліматичної політики. Він презентував присутнім, що вдалося зробити за ці півроку.

«Сьогодні маємо вже схвалену Кліматичну стратегію до 2035 року і рамковий законопроєкт у Парламенті – документ повністю узгоджується з цілями ЄС щодо досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Його вже погодив профільний ЕкоКомітет Верховної Ради. Очікуємо найближчим часом на його розгляд Парламентом», - повідомив Руслан Стрілець.

За його словами, схвалення законопроєкту стане практичним кроком переходу від стратегії до дій по розбудові архітектури кліматичного урядування. Усі наступні секторальні документи будуть базуватися на цьому рамковому законі.

«Держава робить усе, аби бізнес отримав інструменти проведення декарбонізації. А країні, натомість вдалося зберегти економічне зростання та забезпечити власний внесок у запобігання зміні клімату. Стати повноцінним учасником європейського ринку квот», - зазначив Руслан Стрілець.

Ми вже розробили проєкт Стратегії впровадження Системи торгівлі квотами на викиди парникових газів. Його впровадження забезпечить бізнесу гнучкість у виборі шляхів скорочення викидів парникових газів, впевненість у можливостях подальшого економічного розвитку і збереження конкурентоспроможності. Дозволить інтегруватися у глобальні вуглецеві ринки.

Продовжуємо роботу над законопроєктом щодо функціонування системи торгівлі квотами на викиди парникових газів та Довгостроковою стратегією низьковуглецевого розвитку. У 2024 році плануємо провести моделювання сценаріїв економічного відновлення. У 2025 - презентувати розроблений документ.

«Важливо було почути від пані Катаріни Матернової запевнення, що ЄС з Україною й готовий і надалі надавати нам всеохопну підтримку. ЄС підтримує рамковий кліматичний законопроєкт України. Вона також підкреслила, що довкіллєвий розділ найскладніший для імплементації, однак українська наполегливість та енергія усе подолають. Дякую ЄС та пані Катаріні Матерновій за продовження підтримки та старт нового регіонального проєкту “EU4Climate Resilience: Decarbonisation and Climate Resilience in the Eastern Partnership”. Кліматична нейтральність і кліматична політика – це не лише державне, а й місцеве урядування, конкретні кроки не лише для Уряду, а й місцевих органів влади», - акцентував Руслан Стрілець.