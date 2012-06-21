Учасниками семінару-практикуму «Арт-релакс: «Сакура на ваших долонях», який відбувся на базі Сєверодонецького міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, стали методисти, керівники гуртків, заступники директорів та культорганізатори закладів позашкільної освіти. За відгуками гостей, найбільше зацікавила практична частина семінару, в якій педагоги відвідали теплицю, де стали учасниками екологічного квесту. Було організовано майстер-клас із виготовлення японської шоколадниці та оздоблення для неї — паперових квітів сакури. Японська чайна церемонія стала цікавим досвідом знайомства з культурою й традиціями народу Японії.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»