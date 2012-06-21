Саміт НАТО започаткує роботу над новою стратегічною концепцією Альянсу.

Саміт відбудеться 14 червня в Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нинішня стратегічна концепція НАТО була погоджена в 2010 році і добре послужила НАТО. Проте за останнє десятиліття світ докорінно змінився. Саме тому прийшов час адаптувати НАТО до дедалі більш конкурентної та непередбачуваної обстановки в безпековій сфері", - йдеться в документах.

На зустрічі у верхах лідери країн НАТО звернуться до генерального секретаря з офіційним проханням керувати процесом розробки наступної стратегічної концепції НАТО.

"Вона враховуватиме значну військову і політичну адаптацію НАТО з 2014 року і визнає нові реалії. Концепція також надасть можливість підтвердити відданість спільним цінностям і намітити спільний курс на майбутнє", - повідомляється в матеріалах.

У них зазначено, що лідери країн НАТО проводять зустріч у Брюсселі у вирішальний момент для Північноатлантичного союзу та для колективної безпеки.

"В епоху геополітичної конкуренції союзники активізують свою діяльність у відповідь на виклики сьогоднішнього і завтрашнього дня. До них належать модель агресивної поведінки Росії, тероризм, кібернапади й руйнівні технології, підйом Китаю і наслідки зміни клімату для безпеки", - зазначено в документах.

"Жодна країна або континент не можуть впоратися з цими викликами самостійно. У більш непередбачуваному і конкурентному світі трансатлантична єдність та солідарність життєво важливі для забезпечення оборони та безпеки союзників з НАТО. Нині з'явилася унікальна можливість зміцнити зв'язок між Європою та Північною Америкою і підготувати НАТО до майбутнього. Ось чому ініціатива "НАТО-2030", спрямована на продовження адаптації Північноатлантичного союзу, займає центральне місце на зустрічі у верхах", - йдеться в матеріалах.

"У рамках "НАТО-2030" союзники прагнутимуть до поглиблення політичних консультацій, зміцнення стримування та оборони, а також до підвищення стійкості. Крім того, вони вживуть заходів, щоб посилити технологічну перевагу НАТО, підтримати заснований на правилах міжнародний порядок, активізувати підготовку партнерів, боротися зі зміною клімату, започаткувати процес розробки наступної стратегічної концепції та інвестувати в майбутнє Північноатлантичного союзу", - повідомляється в матеріалах до саміту.

"У тому, що стосується підтримки заснованого на правилах міжнародного порядку, такі країни, як Росія і Китай, не поділяють цінностей Північноатлантичного союзу. Ці країни є на передньому краю протидії цьому порядку", - наголошується в документах.

У них зазначено, що для того, щоб "залишатися успішним та забезпечувати оборону і безпеку євроатлантичного регіону НАТО має відігравати активнішу роль у збереженні та формуванні заснованого на правилах міжнародного порядку у важливих для безпеки союзників сферах".

"У рамках "НАТО-2030" союзники також ухвалять рішення щодо поглиблення відносин НАТО з країнами-однодумницями і міжнародними організаціями, ближніми і далекими, зокрема в Азійсько-Тихоокеанському регіоні", - повідомляється в матеріалах.