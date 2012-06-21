Українсько-китайський міжнародний форум високого рівня «Ідеї Сі Цзіньпіна про державне управління», який відбувся в Київському університеті ім. Б. Грінченка, було присвячено вивченню світового досвіду в цій царині. А також тому, як і з якою якістю їх вдалося втілити у Піднебесній. А ідеї ці прості, зокрема науково обґрунтовані реформи, мирний розвиток, нещадна боротьба з корупцією у владі, встановлення жорсткого контролю за керівними кадрами.

Окрім Надзвичайного та Повноважного посла КНР в Україні Фань Сяньчжуна, цю країну представляв член постійного комітету КПК, директор відділу пропаганди комітету КПК провінції Ганьсу Ван Цзяї. Ця провінція, за словами Міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова, — дуже важлива логістична складова ініціативи «Один пояс — один шлях», центр розвитку традиційної китайської медицини. Тож урядовець висловив сподівання, що на рівні однієї з областей України з’явиться змога організувати міждержавну й регіональну співпрацю з провінцією Ганьсу.

«Китай демонструє світові приголомшливі комплексні успіхи власного розвитку в економічній, гуманітарній, безпекових галузях, за якими стоять багато років напруженої праці не одного покоління китайського народу та ефективних реформ, — наголосив у промові Олег Немчінов. — Китай сьогодні, безумовно, став одним з лідерів світу. І досвід його державного управління дуже цінний і може, безперечно, стати корисним в нашій країні».

Цього року Піднебесна наближається до досягнення середнього рівня заможності для всього суспільства і найвищого показника економічного зростання у світі. «Чекаємо на підсумкові матеріали цього форуму, дослідження китайського досвіду державного управління та пропозиції щодо побудови нашого українського шляху до української мрії про відродження», — резюмував Олег Немчінов.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»