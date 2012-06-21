Початок продажу нового флагмана компанії Samsung став відправною точкою для любителів «начинки» смартфонів. Так після старту продажів в мережі з'явилися фотографії повністю розібраного девайса.
Samsung Galaxy Fold – дітище однойменної корпорації, відмінною рисою якого є складаний екран. Ще однією конструктивною особливістю новинки стала батарея: вона розділена на дві частини, кожна знаходиться в своїй половині смартфона. Загальна ємність трохи вища 4000 мАг.
Сам екран більше нагадує дуже гнучкий пластик, ніж скло. З самого початку використання флагмана спостерігаються деякі проблеми з роботою гнучкого екрану, повідомляють щасливі власники Fold.
Незважаючи на класичні складові смартфона, важко сказати наскільки складним і дорогим буде ремонт аппарата, якщо він поламається.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»