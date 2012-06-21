У мережі з’явилася інформація про новий флагманський смартфон Samsung Galaxy S22, який отримає потужну потрійну основну камеру, головний датчик якої буде видавати 50-мегапіксельні знімки. Раніше повідомлялося, що Galaxy S22 отримає 200-мегапіксельну камеру, проте нові чутки не підтверджують це.

Судячи з усього, інженери Samsung вирішили не дослухатися до маркетологів, тому відмовилися від сумнівної у всіх сенсах ідеї будувати основну камеру флагманського Galaxy S22 на базі 200 Мп модуля. Згідно з новою інформацією, новинка отримає потрійну основну камеру, головний модуль якої буде мати дозвіл 50 Мп, а додаткові модулі (ширококутник і телеоб'єктив) отримають датчики на 12 Мп.

Відомо, що телеоб'єктив Galaxy S22 забезпечуватиме 3-кратний оптичний зум. Тобто, це навряд чи перископний об'єктив, який міг би забезпечити більш серйозний зум.

Найдорожча версія смартфона отримає задню панель зі скла, а звичайні версії девайса матимуть задню панель з посиленого полікарбонату. Втім, до таких чуток слід ставитися обережно, оскільки офіційної інформації про матеріали Galaxy S22 все ще немає.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»