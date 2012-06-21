Південнокорейський виробник побутової електроніки Samsung офіційно оголосив про вихід свого нового бюджетного смартфона M32. Ключовою особливістю моделі стане великий акумулятор.
Гаджет працює на платформі MediaTek Helio G80. Він отримав дисплей Super AMOLED діагоналлю 6,4 дюйма з кадровою частотою 90 Гц і батарею ємністю 6000 мАг, йдеться в заяві компанії.
Що стосується оптики, то смартфон оснастили камерою з чотирьох сенсорів. Дозвіл головного становить 64 Мп.
Першою країною, в якій планується почати продажі Samsung Galaxy M32, стане Індія, де з 28 червня його можна буде придбати за 15 тисяч рупій (188 доларів). Пізніше модель з'явиться і на інших ринках.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»