Активи всіх 174 компаній, причетних до контрабанди, до яких РНБО запровадила санкції, нарешті заблоковано. 20-м підприємствам, до яких застосовано санкції, зупинено дію дозволів на брокерську діяльність, п’ятьом — зупинено дозволи на експлуатацію митних складів, а три підприємства вилучено з переліку місць доставки, йдеться в повідомленні пресцентру СБУ.

У першому півріччі 2021 року СБУ вилучила предмети контрабанди і виявила порушення митних правил на 207,6 млн грн. Відбувалося це в межах 53 досудових розслідувань. Серед предметів контрабанди — зброя, заборонені речовини, деревина, культурні цінності тощо.

У межах протидії корупції на митному кордоні СБУ розпочала 33 досудові розслідування. Нині 40 особам повідомлено про підозру, інформує УНІАН. Зокрема — в.о. начальника Східної митниці, начальнику управління забезпечення протидії митним правопорушенням цієї ж митниці, начальнику МП «Лисичанськ» і його заступнику, які в складі організованої групи налагодили систематичне вимагання й одержання неправомірної вигоди.