Польща закликає уряди країн ЄС та НАТО, особливо німецьку владу, здійснити негайні кроки щодо припинення будівництва газопроводу Nord Stream 2, демонструючи в цьому питанні солідарність з Україною.

Резолюцію з цього приводу у вівторок, 15 червня, одноголосно ухвалив Сейм Польщі, повідомляє Укрінформ.

"Сейм Речі Посполитої, відчуваючи солідарність з нашими східноєвропейськими сусідами, які перебувають під загрозою російського експансіонізму, особливо з Україною, закликаємо ЄС і країни-члени, насамперед Федеративну Республіку Німеччини, як нашого союзника по НАТО і партнера в ЄС, відмовитися від будь-якої підтримки проєкту газопроводу Nord Stream 2 і здійснити кроки у напрямку негайного і результативного припинення його будівництва", - йдеться в резолюції.

Польські депутати закликали до цього "заради цінностей, на які спирається ЄС, в ім’я солідарності з Україною", дбаючи про стабільність і безпеку в Європі, а також для підвищення стійкості ЄС від тиску з боку Росії.

"Ми також закликаємо США, як нашого союзника по НАТО, зберегти та розширити санкції, спрямовані проти суб’єктів, які беруть участь у будівництві газопроводу", - йдеться в документі.

У ньому підкреслюється, що подальший політичний та економічний тиск з боку Вашингтона може призвести до відмови від завершення цього "шкідливого" проєкту і зміцнення співпраці між країнами НАТО.

В резолюції також звертається увага на агресію Росії проти Грузії в 2008 році та України з 2014 року. Як підкреслюється, експорт вуглеводнів є джерелом фінансування російського озброєння і важливим елементом агресивної політики Росії не лише щодо сусідів, але і країн ЄС.

"Nord Stream 2 має на меті виключно зміну траси постачання, а не її диверсифікацію. Нинішні потужності транспортування природного газу із східного напрямку є достатніми для гарантування необхідного постачання цієї cировини до Європи", - наголошується в резолюції.

Як підкреслили польські депутати, завершення будівництва Nord Stream 2 означатиме загрозу нового витка збройного конфлікту біля кордонів ЄС.

"Nord Stream 2, який дає можливість Росії відмовитися від транзиту через територію України до головних споживачів, зокрема ФРН, відкриє Росії шлях до широкомасштабної збройної агресії проти України без ризику понести втрати від переривання транзиту через воєнні дії”, - підкреслюється в резолюції.

Звертаючи увагу на випадки політичних вбивств та терактів, здійснених спецслужбами РФ на території країн ЄС, Сейм Польщі підкреслив, що відсутність спротиву щодо завершення Nord Stream 2 означатиме "згоду на ведення Росією політики, яка спирається на порушення міжнародного права, прав людини, порушення територіальної цілісності сусідніх країн і здійснення тиску на країни ЄС і НАТО".