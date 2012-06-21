Секрет будівництва піраміди Хеопса може бути остаточно розкрито завдяки даним, які виявилися в Святому Письмі. Йдеться про біблійні свідчення зведення Другого Храму царем Іудеї Іродом Великим.

Існує безліч гіпотез, що пояснюють будівництво Великої піраміди Гізи – серед них є навіть такі неймовірні пояснення, як будівництво величезної піраміди силами прибульців. Ключ до розгадки таємниці виявили фахівці Біблійного коледжу та аспірантури Шаста в Каліфорнії (Сполучені Штати) – він, за словами вчених, знайшовся в Святому Письмі християн. Технології, використані при будівництві піраміди Хеопса, могли застосовувати і при створенні Другого Храму.

«Камені, з яких будувався Другий Храм, спершу вирізали різьбярі. Спочатку поверхню каменя довбали до гладкого стану. Потім у ґрунті викопували вузькі довгі канави, завдяки яким будівельники отримували можливість ставити дерев'яні балки під прямим кутом. Останні потім забивали в землю і обливали водою», – пояснив інженер-археолог Леен Рітмейер.

У Святому Письмі, повідомляють вчені, є опис розміру каменів і названо спосіб їх транспортування. «Воли тягнули будівельні блоки за допомогою канатів, які були оповиті навколо виступів будівельної ділянки. Для будівництва Великої піраміди знадобилося 2,3 мільйона величезних каменів сумарною масою 6 мільйонів тонн», – каже професор Том Мейер.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»