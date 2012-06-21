Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Щоб ваша турбота про шкіру та волосся, які потребують очищення, зволоження та живлення, давала дійсно хороші результати, слід обов’язково, як радить SQ, враховувати сезонні особливості.
Так, навесні варто внести в свою звичну б’юті-рутину деякі корективи та правильно розставити акценти.
Щоб після зимової сірості повернути особі свіжість і природне сяйво, необхідно забезпечити достатнє зволоження, причому як зовні, так і зсередини. Налаштуйте свій питний режим, замініть по можливості каву, чай і солодкі соки звичайною водою. До речі, «обов’язкові» 1,5–2 літра рідини в день – це усереднений показник. За показниками ВОЗ оптимальний денний обсяг складає 30 мл чистої води на кілограм ваги.
Важливою процедурою для обличчя весною є тонізація. Тонік слід підібрати без вмісту спирту та наявністю у його складі зволожуючих, антивікових і відновлювальних інгредієнтів. У відлущуванні відмерлих клітин та перетворенні шкіри на гладеньку і сяючу допоможуть формули з AHA- і BHA-кислотами.
Весняна косметика для догляду за обличчям і пасмами повинна містити такі необхідні елементи, як ретинол (вітамін А), який посприяє їх регенерації та допоможе повернути кожному покрову і локонам еластичність. Подбайте і про аскорбінову кислоту (вітамін С), що виконує функції антиоксиданту та перешкоджає утворенню пігментних плям і бере участь в процесах відновлення, вітамін Е, який попереджає раннє старіння епідермісу, а також бореться з випаданням волосся.
В даному разі краще покластися на рекомендації фахівців, які зможуть професійно підібрати відповідний комплекс для волосся і шкіри. При застосуванні вітамінних компонентів слід враховувати, що для проникання в тканини їм потрібен час, отож вибирайте продукти тривалого впливу, які потрібно витримувати мінімум 10–20 хвилин.
Подбайте також про захист шкіри і волосся від УФ-випромінювання.
Залишайтеся звабливими і чарівними будь якої пори року!