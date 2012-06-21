Середня номінальна заробітна плата в Україні в квітні 2021 року становила 13 543 грн. Порівняно з торішнім квітнем вона зросла на 29,8%. А реальна платня зросла відповідно на 19,7%. Таке зростання відбулося в усіх видах економічної діяльності. Найбільше зростання відбулося в галузях тимчасового розміщування й організації харчування (на 99%), охорони здоров’я та надання соцдопомоги (на 67%), операцій із нерухомим майном (на 52%), інформації та телекомунікації (48%), професійної, наукової та технічної діяльності (48%). Стосується це всіх областей, а найбільше Тернопільщини (49%), Буковини (43%), Івано-Франківщини (41%), повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Передумовами стали активізація виробничої діяльності більшості суб’єктів економічної діяльності, а також підвищення рівня мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року до 6 000 грн. Найвищий рівень середньої зарплати у квітні зафіксовано в Києві (20 422 грн), Київській (13 908 грн) та Донецькій (13 886 грн) областях, найнижчий — у Херсонській (10 647 грн).