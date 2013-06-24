Грузинська шахістка п’ятиразова чемпіонка світу Нона Гапріндашвілі подала позов проти американської компанії Netflix, звинувативши її у наклепі. 80-річна шахістка стверджує, що її хибно зобразили у популярному мінісеріалі Netflix «Ферзевий гамбіт». Ідеться про фінальний епізод, у якому під час розмови про головну героїню Бет Гармон згадано Нону Гапріндашвілі: «Єдине, що незвично в ній, — це її стать, але навіть це не унікально для Росії. Є Нона Гапріндашвілі, але вона чемпіонка світу серед жінок і ніколи не грала з чоловіками».

У позові, поданому до федерального окружного суду Лос-Анджелеса, вказано, що «Netflix безсоромно і навмисне збрехав про заслуги Гапріндашвілі і зробив це з дешевою і цинічною метою посилити драматичний ефект, показавши, що його вигадана героїня зуміла зробити те, що жодна інша жінка, зокрема Гапріндашвілі, не робила». Позивачка називає твердження, що вона ніколи не грала проти чоловіків, «свідомо неправдивим, сексистським і таким, що принижує гідність».

Вона наголошує, що епізод, у якому пролунала неправдива інформація, стосується 1968 року, а доти Гапріндашвілі вже провела матчі приблизно з 60 чоловіками-шахістами, десятеро з яких були гросмейстерами. Тепер Нона Гапріндашвілі вимагає від Netflix публічного вибачення за помилкову інформацію в серіалі, її спростування і 5 мільйонів доларів компенсації, повідомляє ВВС.

Netflix вважає претензії необґрунтованими. Компанія заявила, що «дуже поважає Гапріндашвілі та її блискучу кар’єру, але захищатиме свої права через суд».

Нона Гапріндашвілі стала чемпіонкою Грузії 15-річною. У 21 рік вона перемогла на чемпіонаті світу серед жінок і успішно захищала це звання 16 років — з 1962-го по 1978-й. Це перша жінка в історії шахів, яка отримала титул міжнародного гросмейстера серед чоловіків. Це було 1978 року.

Драматичний мінісеріал «Ферзевий гамбіт» американського режисера і сценариста Скотта Френка вийшов на Netflix торік. У центрі сюжету — життя обдарованої дівчини Бет Гармон, яка долає життєві труднощі та прагне досягти успіху в шахах. Упродовж 28 днів після прем’єри серіал подивилися 62 мільйони осіб. Цього року він отримав дві премії «Золотий глобус» та 18 номінацій на «Еммі».