Колумбійська суперзірка Шакіра каже, що тимчасова втрата голосу два роки тому була «найтемнішою хвилиною» її життя, і це вплинуло на неї дуже «глибоко».

У листопаді 2017 року триразова володарка Греммі змушена була перенести «Світовий тур Ель-Дорадо» на сім місяців після перенесеного крововиливу у праві голосові зв’язки.

«Це вплинуло на мене глибоко. З того часу моє життя розділилося на до і після», – розповіла 42-річна Шакіра під час інтерв'ю AFP в понеділок у Барселоні, де вона живе з іспанським футболістом Джерардом Піке та двома їх маленькими синами.



«Ти приймаєш багато речей як належне, коли маєш їх ... Що стосується мого голосу, це те, що так властиво моїй природі, це моя особистість», – додала вона в інтерв'ю в готелі в Барселоні.

«Я завжди думала, що одного разу я втрачу багато речей; одного дня ти втратиш свою молодість, ти втратиш свою красу, ти навіть загубиш друзів. Є люди, які приходять і йдуть ... але я ніколи не думала, що мій голос є чимось, що може зникнути назавжди. Коли виникла ця невпевненість, коли я не знала, чи зможу знову співати, це був найтемніший момент мого життя», – додала співачка.

Шакіра природним чином відновила свій голос, не потребуючи операції, як рекомендували лікарі, і нарешті змогла здійснити свій тур у 2018 році.

Документальний фільм про тур, який охопив понад два десятиліття хітів і був заснований на двох шоу, які вона дала в Лос-Анджелесі, побачать у 60 країнах з 13 листопада.

«Це одна з найважливіших подорожей у моєму житті, зважаючи на те, які перешкоди мені довелося подолати», – сказала Шакіра.

Завдяки своєму поєднанню латиноарабського та арабського ритмів та рок-впливу Шакіра – одна з найвідоміших зірок Латинської Америки, яка залучає основні світові хіти з піснями, такими як «Хіп не бреше» та «Кожен раз, коли».

Її вибрали для виступу разом із поп-зіркою Дженніфер Лопес під час перерви на шоу «Суперкубок» на стадіоні «Хард-рок», яке відбудеться у Маямі 2 лютого 2020 року, на день народження Шакіри.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»