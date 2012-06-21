Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Шевченківському районі Харківської області будують ще один інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. Його послугами планують охопити близько 200 маленьких жителів району.
Про це повідомляє прес-служба ХОДА.
Відвідувачами центру стануть діти, яким рекомендовано інклюзивну форму навчання, а також ті, які за психолого-педагогічними спостереженнями спеціалістів закладів загальної середньої освіти мають порушення мовлення та відставання у розвитку. Створення центру фінансують коштом обласного та районного бюджетів.
«Створення такого центру в Шевченківському районі є надзвичайно важливим і необхідним. Наразі завершено капітальний ремонт фасаду будівлі, де розміститься центр. Триває капітальний ремонт внутрішніх приміщень та проводяться роботи щодо забезпечення меблями та необхідним обладнанням», – розповіла начальник відділу освіти Шевченківської райдержадміністрації Юлія Бобрусь.
У навчальному центрі з учнями працюватимуть спеціалісти, серед яких: психолог, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог та вчитель лікувальної фізичної культури. До початку нового навчального року ремонтні роботи та облаштування в приміщенні планують закінчити.