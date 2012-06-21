Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
«Вибір професії – крок до кар’єри» – під такою назвою відбувся профорієнтаційний захід у Краматорську, в якому взяли участь більше 300 учнів 9-11 класів тутешніх шкіл. Подібний форум для старшокласників у нинішньому адміністративному центрі Донеччини проводять вже втретє: зокрема цього разу тут організували локації з медицини, психології, журналістики, роботехніки, ІТ-галузі, а ще лабораторію краси, майстерню графічного дизайнера. Причому старшокласники могли обрати для себе відразу кілька локацій, аби, вивчаючи окремі професії, спробувати себе лікарем, поліцейським, журналістом, рятувальником чи майстром краси. На переконання керівниці громадського об’єднання «Освітня фундація «Потенціал» Марини Кір’ян, подібна форма роботи з випускниками шкіл допомагає їм зорієнтуватися у виборі професії і зробити правильний вибір. «Цього року ми запропонували учасникам відразу 15 локацій, завдяки яким старшокласники можуть перевірити себе у різних професіях. Вони виконували різні творчі завдання, відчували себе у ролі представника того чи іншого фаху, приміряючи обрану професію. Тобто у них з’являється чудова нагода задуматися: чи насправді я хочу і зможу цим займатися?..» – розмірковує вона.