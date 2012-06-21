У Краматорську на Донеччині підбили підсумки всеукраїнського конкурсу художнього репортажу «Юний самовидець», у якому взяли участь 49 школярів з різних регіонів України. Учасники творчого конкурсу писали роботи на дуже актуальну і складну тему: «Як вижити у школі». Як зауважують члени журі, діти із притаманною їм емоційністю розповідали про непрості реалії сучасного навчального процесу: надзвичайну завантаженість, булінг з боку дорослих і однокласників, вибір, який слід зробити випускникам шкіл.
«Були сильні роботи, багато хто розповідав про булінг у школі. Читаючи таке, хотілося допомогти дитині, щось порадити. Деякі роботи я зачитувала на своїх уроках з основ здоров’я, разом з учнями обговорювали це», — розповіла представниця журі вчителька із Краматорська Сталіна Чубенко, пам’яті сина якої 16-річного Степана, замученого бойовиками, присвятили творчий захід.
Перше місце в конкурсі, організованому столичним видавництвом «Темпора», посіла робота про свободу вибору, яку написала одинадцятикласниця із Краматорська Анастасія Марчук. На другому місці — творчий доробок школярки із села Висоцьк Рівненської області Марії Опанасик, на третьому — рядки Дарини Тихої з Лимана на Донеччині.