Ключові питання двосторонніх відносин України й Канади, до яких належать розширення угоди про вільну торгівлю в галузі послуг та інвестицій і візова лібералізація, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорив із Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою.
«За моєю інформацією, технічні консультації на рівні експертів завершено. І ми маємо розпочати формальні переговори про розширення. Важливо, щоб відповідні директиви від уряду Канади та Президента України було отримано найближчими тижнями», — зазначив Прем’єр щодо торгової угоди.
Україна прагне вибудувати діалог, який дасть результати у процесі скасування віз для українців. «Торік нам запропонували долучитися до програми спрощеного візового режиму ЕТА+. Сподіваємося, що вже в найближчому майбутньому матимемо позитивні результати на шляху до українсько-канадського безвізу», — продовжив Олексій Гончарук.
Обговорено й перегляд інвестиційної політики EDC (Export Development Canada) та розблокування підтримки канадського бізнесу в межах його інвестиційної діяльності в Україні. Прем’єр запропонував визначити кроки, які дадуть змогу EDC переглянути оцінку інвестиційних можливостей в Україні. Пані Посол зазначила, що уряд Канади приділить належну увагу інформуванню EDC про всі можливості та умови, запропоновані канадським інвесторам.
Далі сторони обговорили угоду про мобільність молоді. «Один з наших пріоритетів на найближчі місяці — фіналізувати нашу двосторонню угоду про це. Пропоную оперативно обговорити всі необхідні деталі, фіналізувати й підписати відповідний документ», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Олексія Гончарука.
Ішлося також про поглиблення співпраці в межах програм, які функціонують за підтримки канадського уряду, EDGE та SURGе в галузях стратегічних комунікацій, приватизації та створення єдиної телефонної гарячої лінії екстреної допомоги «112».
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«Урядового кур’єра»