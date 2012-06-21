Пандемія коронавірусу не закінчиться, поки щонайменше 70% населення світу не отримає щеплення. Про це заявив європейський директор ВООЗ Ганс Клюге в інтерв’ю AFP. Він засудив той факт, що «вакцинаційна кампанія у багатьох країнах розгортається надто повільно». До цього переліку, за словами Ганса Клюге, входить і Європа, де значне занепокоєння викликає розповсюдження нових штамів коронавірусу, що вирізняються високим ступенем поширюваності.

«Ми знаємо, що штам В.1617 (індійський варіант) інфекційніший, ніж В.117 (британський), який був заразнішим за попередній», — пояснив експерт. Також він наголосив, що всі затверджені вакцини дієві проти нових мутацій коронавірусу.

За словами Ганса Клюге, важливо пришвидшити темп перебігу пандемії, що триває довше, ніж очікувалося. «В умовах пандемії швидкість її перебігу надзвичайно суттєва», — заявив він, наголосивши, що саме цього розуміння не вистачало на початку епідемії.

За даними ВООЗ, у країнах-членах ЄС 36,6% населення отримало одну дозу вакцини, а 16,9% повністю провакциновано.