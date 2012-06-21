Україна прагне адаптувати найкращі політики Європейського Союзу і для цього в останні 1,5 року уряд активно впроваджує та розвиває ринок газу та електроенергії, а також посилено готується до синхронізації з ENTSO-E у 2023 році. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час круглого столу з питань енергетики в Україні, організованого Всесвітнім економічним форумом.

Очільник уряду підкреслив, що Україна інтегрує підхід Всесвітнього економічного форуму System Value в економічне планування. Зокрема, в межах цього підходу важливими факторами стануть підвищення енергоефективності, модернізація розподільчих мереж і збільшення частки відновлюваних джерел енергії.

«Підхід System Value, розроблений ВЕФ, визначає комплекс рішень, що сприяють сталому розвитку економічної та енергетичних систем. Він дозволяє більш якісно та повно оцінити економічні, екологічні, соціальні та технологічні результати впровадження рішень у сфері енергетики. Цей інструмент буде також застосовуватися для «зеленої» модернізації економіки», — зауважив Денис Шмигаль.

Також Прем’єр-міністр подякував Всесвітньому економічному форуму за підтвердження у звіті Індексу енергетичного переходу (ETI) 2021 року послідовного прогресу України на шляху до енергетичної трансформації.

Під час виступу Денис Шмигаль розповів про кроки, які можуть пришвидшити подальший прогрес України в цьому напрямку.

Прем’єр-міністр зазначив, що Україна має одну з найбільш енергоємних економік у Європі, і заходи з енергоефективності сприятимуть декарбонізації економіки України, збільшенню інвестицій в технологічний сектор та створенню нових робочих місць.

Як відзначив Прем’єр-міністр, ефективним інструментом для створення нових робочих місць, згідно з аналізом ВЕФ, є також інвестиції в модернізацію розподільчих мереж.

«Модернізація розподільчих мереж в Україні призведе до покращення якості електропостачання, зменшення втрат у мережах та, як наслідок, зменшення викидів парникових газів. Минулого року ми запустили механізм, який дозволяє системно підійти до оновлення електричних мереж та спростити приєднання до них», — сказав Прем’єр-міністр.

Крім того, Денис Шмигаль зауважив, що за останні три роки частка відновлювальних джерел енергії в структурі генерації енергії України зросла з 1,7% у 2018 році до 7,7% у 2020 році.

За словами очільника уряду, синхронізація з Європейською енергетичною системою ENTSO-E, яка запланована у 2023 році, відкриє для розвитку ВДЕ в Україні широкі перспективи, одночасно підвищуючи стабільність української та європейської енергетичних систем.

Прем’єр-міністр висловив упевненість, що в наступному звіті Індексу енергетичного переходу ВЕФ, Україна матиме вищі позиції завдяки активному розвитку smart grids, водневої економіки та систем накопичення енергії.