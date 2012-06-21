Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Сьогодні проблема розвитку та удосконалення інклюзивної освіти актуальна як на рівні держави, так і на рівні кожного регіону. Одним із головних завдань для освітян є надання можливості всім дітям навчатися разом зі своїми однолітками: виховуватися у дошкільних групах, отримувати знання у закладах загальної середньої освіти, бути адаптованими до соціуму.
Як відзначають в управлінні освіти і науки облдержадміністрації, за останні чотири роки показники щодо охоплення інклюзивною освітою дітей Черкащини збільшилися у три рази. 139 закладів освіти здійснюють нині інклюзивне навчання. Важливо, що долучаються до нього також дошкільні заклади. Діти та їхні батьки мають можливість отримувати якісну інклюзивну освіту у 28 дошкільних закладах освіти. Загалом працює 200 класів та 29 дошкільних груп з інклюзивною формою навчання. В області створено 26 інклюзивно-ресурсних центрів. Для більш комфортного та ефективного навчання дітей з особливими освітніми потребами при закладах загальної середньої освіти протягом 2018 року створено 12 ресурсних кімнат та 5 медіатек.
Директорат інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України організовує навчання директорів і практичних психологів ІРЦ з підготовки до роботи в автоматизованій системі інклюзивно-ресурсних центрів. Впровадження цієї системи здійснюється з метою підвищення ефективності діяльності інклюзивно-ресурсних центрів та взаємодії, застосування єдиних підходів до комплексної оцінки розвитку дітей, створення та ведення реєстрів дітей з особливими освітніми потребами, відповідних фахівців і закладів, надання консультацій батькам тощо.
У Черкасах відбувся семінар для директорів та практичних психологів інклюзивно-ресурсних центрів області. Фахівці обговорили питання впровадження програмного забезпечення для системи автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів.
Фахівці центрів, директори закладів освіти та батьки після реєстрації та авторизації тепер матимуть особистий кабінет. Батьки через нього зможуть подати заяви на проведення комплексної оцінки розвитку дитини, відстежити через журнал обліку заяв проведення цієї процедури та переглядати журнал обліку висновків. Водночас, фахівці центру заповнюватимуть форму комплексної оцінки, яку згодом можна буде завантажити у форматі PDF. Мета такої системи — спростити та пришвидшити процеси взаємодії всіх учасників інклюзивного освітнього процесу. Інклюзивно-ресурсні центри отримають змогу напряму та швидко реагувати на звернення батьків.
Інформаційна система допоможе дізнаватися про можливості та вирішувати всі питання максимально безболісно. Адже мета цієї реформи – не просто відстежити дітей з особливими потребами, а допомогти їм реалізувати своє право на освіту – через проведення комплексної оцінки, надання рекомендацій та подальший супровід в межах освітнього процесу.
Як наголосила заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Оксана Симушина, надзвичайно важливо, що всі інклюзивно-ресурсні центри працюватимуть в одній автоматизованій системі. Це убезпечить фахівців від помилок у роботі та запобігатиме різного роду спекуляціям з боку посадових осіб у висновках, що стосуються дітей з особливими освітніми потребами.
Під час навчання присутні отримали корисну інформацію щодо особливостей роботи автоматизованої системи інклюзивно-ресурсних центрів та обговорили з методистами ряд актуальних питань з її впровадження в інклюзивних закладах Черкащини.