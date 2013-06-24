Поліцейські разом із добровольцями посилено охороняють правопорядок у регіонах. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

До патрулювання населених пунктів залучені співробітники всіх структурних підрозділів, а також ветерани внутрішніх справ і добровольці.

Також правоохоронці несуть службу на блок-постах, проводять перевірки документів і огляд транспортних засобів, допомагають водіям на дорогах та роз‘яснюють громадянам, як діяти у випадку обстрілів.

Шановні українці! Сьогодні ми маємо бути максимально уважними і зосередженими.

Якщо ви помітили підозрілих осіб чи залишені предмети, просимо негайно повідомляти про це на лінію 102.