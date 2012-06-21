Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Руду загрозу на своєму подвір’ї в приватному секторі виявив мешканець Холодногірського району Харкова. Тварина поводилася дуже підозріло – не реагувала на окрики та гавкіт сторожових собак. Коли ж, як повідомили в управлінні безпеки харчових продуктів і ветеринарної медицини в Харкові Головного управління Держпродспоживслужби, господар спробував вигнати непрохану гостю з двору, або відловити її, тварина встигла подряпати чоловіка, проте й сама загинула.
Як виявилося, лисиця була скаженою. Про це чоловік дізнався після звернення за меддопомогою. Наразі постраждалий перебуває на стаціонарному лікуванні у міській клінічній лікарні №2 ім. О. О. Шалімова.
Згідно з рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Харківській міській раді, з 10 квітня у зв’язку з інцидентом, встановлені карантинні обмеження в частині Холодногірського району.