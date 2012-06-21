Під час інфекції імунітет не тільки намагається вигнати збудника хвороби, а й запам'ятовує на майбутнє, як цей збудник виглядає. І в перспективі, якщо та ж інфекція спробує знову проникнути в наш організм, імунітет швидко згадає, що потрібно робити: у нас швидко з'являться антитіла і клітини, специфічні проти збудника.

Все це стосується і хвороби COVID-19, яку викликає коронавірус SARS-CoV-2. Раз перехворівши «ковідом», ми не повинні захворіти ним знову. Але як довго триває імунна пам'ять? Крім того, вона не дає стовідсоткового захисту, і якась ймовірність захворіти знову тим же самим все одно залишається. Тим більше, що вірус SARS-CoV-2 мутує, змінюється, у нього з'являються нові штами, чиї молекулярні ознаки відрізняються від тих, які під час хвороби запам'ятав імунітет.

Співробітники лікарень Маджента і Леньяно в Італії спробували оцінити, як довго тримається природний імунітет у перехворілих COVID-19. Дослідники порівнювали аналізи на вірус більш ніж у 15 тисяч жителів Ломбардії: у них з початку 2020 року і до лютого 2021 періодично брали мазки з носоглотки, щоб за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) виявити вірусну РНК. У 1579 осіб вірус виявився з першого ж аналізу, у інших SARS-CoV-2 спочатку не було, але багато хто потім все-таки заразилися.

У статті в JAMA Internal Medicine йдеться, що серед тих, у кого вірусу спочатку не було, протягом року захворіли 3,9%. Серед тих, у кого вірус був, протягом того ж року захворіли 0,31%, тобто п'ять чоловік з більш ніж півтори тисячі, причому тільки один з п'яти захворів настільки, щоб лягти в лікарню. Повторна інфекція траплялася не раніше ніж через три місяці після першої.

В цілому висновок досить оптимістичний: імунітет пам'ятає COVID-19 як мінімум рік (як мінімум – тому що дослідження охоплювало тільки один рік). Правда, тут можна сказати, що ці результати отримані тільки для одного регіону однієї європейської країни. В інших країнах, з іншим кліматом і іншими соціально-економічними умовами, ймовірність повторної інфекції може виявитися іншою. З іншого боку, В-лімфоцити, які синтезують антитіла проти коронавірусу, пам'ятають його не менше восьми місяців. Так що, швидше за все, ймовірність повторної інфекції протягом як мінімум року після першої дійсно дуже низька. Проте, дослідники підкреслюють, що перенесена інфекція не привід відмовлятися від щеплення.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»