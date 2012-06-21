Великодній кошик, що складається з традиційної паски, сиру, твердого сиру та сала вагою по 0,5 кг, десятка яєць, 0,2 кг масла, по 1 кг курятини, свинини та домашньої ковбаси, обійдеться українцям у 712 грн, повідомила асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) на сторінці у Facebook у вівторок.

За її даними, цього року великодній кошик подорожчає на 10% порівняно з аналогічним великоднім набором у 2020 році.

За даними асоціації, ціна на традиційну великодню випічку зросла за рік на 21% через подорожчання зернових на світових ринках і в Україні - до 170 грн/кг, твердого сиру зросла на 10% - до 248 грн/кг, вершкового масла на 5% - до 230 грн/кг, сиру кисломолочного на 12% - до 120 грн/кг. Домашня ковбаса у 2021 році подорожчала на 3% - до 134 грн, запечена свинина подешевшала на 2% - до 111 грн, сало подорожчало на 11% - до 84 грн/кг, ціна курячої тушки зросла на 17% - до 63 грн/кг, а десятка яєць на 52% - до 35 грн.

Як повідомлялося, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" у квітні оцінив вартість великоднього кошика у 2021 році у 780 грн, що на 25,8% дорожче, ніж у 2020 році. За його даними, вартість паски домашньої випічки становитиме приблизно 120 грн за 1 кг.

"Зростання вартості паски зумовлене декількома чинниками. З одного боку, це подорожчання яєць, цукру, борошна і вершкового масла, з іншого - зростання цін на зернові культури та тваринницьку продукцію через зменшення світового врожаю зернових, збільшення вартості енергоресурсів, а також сплеск цін на продукти харчування через запровадження карантину у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19", - зазначив Юрій Лупенко.