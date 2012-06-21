На північному сході Китаю в місті Лунцзін турист прогулювався підвісним скляним мостом на висоті сто метрів. Але несподівано налетів різкий штормовий вітер, який зніс шматки скляного покриття мосту. Чоловік опинився в пастці, однак не втратив самоконтролю. Попри пориви вітру, швидкість яких сягала 150 кілометрів на годину, він міцно вхопився за перила і перебував у такому стані близько години. Про це повідомило видання The Guardian.

На порятунок туриста приїхали пожежники. Однак, як повідомляє інформаційне агентство Сіньхуа, йому вдалося самостійно повернутися в безпечне місце з допомогою місцевого персоналу.

На фото, опублікованих у соціальних мережах, видно, як чоловік чіпляється за край мосту, з обох боків оточений проваллями в скляній підлозі. Повідомляють, що турист не постраждав, але його відвезли до лікарні для обстеження. На сьогодні він перебуває в стабільному емоційному й фізичному стані.

Тим часом гірський курорт Піянь, де розташовано міст, тимчасово закрили. Місцева влада ініціювала всебічну перевірку всіх місцевих визначних пам’яток. Скляні мости — популярна туристична принада Китаю. Зараз у КНР налічується понад дві тисячі таких мостів.