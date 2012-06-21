Близько року в Херсонській області тривала робота над новою програмою боротьби з онкологічними захворюваннями. До її розроблення долучилися найкваліфікованіші фахівці цієї галузі медицини, вчені, медики-практики, представники органів державної влади та місцевого самоврядування. Нині її називають революційною й такою, якій немає аналогів у країні.

Для Херсонщини проблема профілактики та лікування раку вельми актуальна. Щороку страшну хворобу виявляють більш ніж у 4000 жителів області, майже половина з них помирає, майже 30% — особи працездатного віку. Нині на обліку в Херсонському обласному онкологічному диспансері перебуває понад 29 тисяч хворих.

Директор департаменту охорони здоров’я Херсонської облдержадміністрації Віктор Короленко зазначив: один з найголовніших чинників, що впливають на розвиток онкозахворювань, — стан довкілля. Тому перший етап реалізації програми передбачає створення екологічної карти Херсон­ської області. Це необхідно, щоб розуміти всі ризики, які загрожують жителям на території всієї області.

Далі — профілактика. Завдання програми — впровадити регулярні профілактичні огляди не менш як 95,5% чоловіків і жінок, адже рання діагнос­тика онкологічних захворювань підвищує шанси на успішне лікування. Велика відповідальність у запобіганні захворюванню ляже на медиків первинної ланки і лікарів сімейної медицини.

І найважливіший етап — лікування. У межах програми Херсонський обласний онкологічний диспансер буде забезпечено сучасною радіологічною та ендоскопічною апаратурою й висококваліфікованим медичним персоналом. Крім онкологів, підвищення рівня підготовки пройдуть молодші медичні працівники закладів охорони здоров’я всіх ланок.

Психологічна реабілітація онкологічних хворих — важлива ланка їхнього лікування. Фото з сайту wp.com

В обговоренні суті херсонської програми взяв участь завідувач кафедри онкології Запорізької медичної академії післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України, головний онколог країни професор Олексій Ковальов. Він упевнений, що на­й­ефективніший спосіб запобігання чи подолання онкологічних захворювань — система первинного обстеження осіб, які ще не мають симптомів хвороби. Професор представив європейську модель скринінгу, роль у ньому держави, лікаря й самого пацієнта.

На фінансування п’ятиріч­ної програми необхідно понад 500 мільйонів гривень. У Херсо­ні буде створено Південний регіональний центр променевої терапії, де лікуватимуться жителі не лише нашої області, а й сусідніх.