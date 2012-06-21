Близько року в Херсонській області тривала робота над новою програмою боротьби з онкологічними захворюваннями. До її розроблення долучилися найкваліфікованіші фахівці цієї галузі медицини, вчені, медики-практики, представники органів державної влади та місцевого самоврядування. Нині її називають революційною й такою, якій немає аналогів у країні.
Для Херсонщини проблема профілактики та лікування раку вельми актуальна. Щороку страшну хворобу виявляють більш ніж у 4000 жителів області, майже половина з них помирає, майже 30% — особи працездатного віку. Нині на обліку в Херсонському обласному онкологічному диспансері перебуває понад 29 тисяч хворих.
Директор департаменту охорони здоров’я Херсонської облдержадміністрації Віктор Короленко зазначив: один з найголовніших чинників, що впливають на розвиток онкозахворювань, — стан довкілля. Тому перший етап реалізації програми передбачає створення екологічної карти Херсонської області. Це необхідно, щоб розуміти всі ризики, які загрожують жителям на території всієї області.
Далі — профілактика. Завдання програми — впровадити регулярні профілактичні огляди не менш як 95,5% чоловіків і жінок, адже рання діагностика онкологічних захворювань підвищує шанси на успішне лікування. Велика відповідальність у запобіганні захворюванню ляже на медиків первинної ланки і лікарів сімейної медицини.
І найважливіший етап — лікування. У межах програми Херсонський обласний онкологічний диспансер буде забезпечено сучасною радіологічною та ендоскопічною апаратурою й висококваліфікованим медичним персоналом. Крім онкологів, підвищення рівня підготовки пройдуть молодші медичні працівники закладів охорони здоров’я всіх ланок.
В обговоренні суті херсонської програми взяв участь завідувач кафедри онкології Запорізької медичної академії післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України, головний онколог країни професор Олексій Ковальов. Він упевнений, що найефективніший спосіб запобігання чи подолання онкологічних захворювань — система первинного обстеження осіб, які ще не мають симптомів хвороби. Професор представив європейську модель скринінгу, роль у ньому держави, лікаря й самого пацієнта.
На фінансування п’ятирічної програми необхідно понад 500 мільйонів гривень. У Херсоні буде створено Південний регіональний центр променевої терапії, де лікуватимуться жителі не лише нашої області, а й сусідніх.