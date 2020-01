Геологи знайшли велику гравітаційну аномалію на території Лаосу, яка вказала на існування кратера величиною 20 кілометрів. Він з'явився в результаті падіння великого астероїда близько 790 тисяч років тому.

В кінці 1930-х років геологи виявили на берегах Австралії і країн Південно-Східної Азії відкладення з тектитів – краплеподібних мінеральних утворень, які з'являються при падінні астероїдів.

Поклади подібних осколків порід, які були викинуті з поверхні Землі після удару метеорита, згодом знайшли на території інших куточків Євразії. Загалом вони покривають від 10 до 30% від загальної площі планети.

Незважаючи на десятиліття пошуків, геологи так і не з'ясували, де саме впав «прабатько» цих покладів, якого він був розміру і які наслідки він міг викликати, йдеться в повідомленні Proceedings of the National Academy of Sciences.

У результаті дослідження геологи з Сінгапуру, США, Таїланду і Лаосу з Наньянського технологічного університету прийшли до висновку, що кратер похований під шарами застиглої лави на території плато Боловен у південному Лаосі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»