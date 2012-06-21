Контррозвідка Служби безпеки України викрила колишнього посадовця РНБО, який був завербований іноземною спецслужбою.

Про це передає пресслужба СБУ.

"За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України, слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України колишньому посадовцю з допуском за формою 2 Адміністрації президента та Апарату РНБОУ", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що посадовець категорії "Б" протягом тривалого часу збирав і передавав кураторам інформацію, у тому числі закритого характеру. Замовників, зокрема, цікавили дані про деталі функціонування органів держаної влади України.

​Досудове слідство підтвердило факти здійснення експосадовцем розвідувально-підривної роботи проти нашої держави.

Зазначається, що 1 червня 2021 року Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років. Обвинувальні матеріали скеровано до суду.