Міністерство енергетики та вугільної промисловості вживає необхідних заходів для забезпечення надійного електропостачання виборчих дільниць під час проведення виборів Президента України 31 березня 2019 року. Зокрема надано доручення ліцензіатам з розподілу електричної енергії перевірити та оцінити технічний стан мереж електропостачання відповідних установ та організувати чергування ремонтно-експлуатаційного персоналу. ДП «НЕК «Укренерго» доручено забезпечити координацію проведення аварійно-відновлювальних робіт у разі відключень електропостачання та інформувати Міненерговугілля щодві години про відключення із 6:00 31.03.2019 і до закінчення підрахунку підсумків голосування.
Отже, видано накази на підприємствах про забезпечення сталого електропостачання виборчих дільниць; складено графіки чергування ремонтно-експлуатаційного персоналу; виконано ремонт електромереж, що живлять виборчі дільниці; підготовлено резервні джерела живлення для забезпечення безперебійного електропостачання у разі аварій. Міненерговугілля організувало співпрацю між СБУ, МВС та ДСНС для своєчасного реагування під час роботи виборчих дільниць.