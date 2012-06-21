У Чернігівському міському палаці культури відбувається виставка «Смаки Сумщини», в експозиції якої кольорові фотороботи на полотні — натюрморти відомого фотомайстра Наталії Кармазіної.
За задумом організаторів — відділу промоції і туризму Сумської ОДА та управління культури і туризму Чернігівської міськради, захід сприятиме активізації внутрішнього туризму між двома регіонами, дасть змогу жителям Чернігівщини більше дізнатися про здобутки слобожанських садівників, які вирощують надзвичайно смачні ягоди і фрукти. Крім того, що відвідувачі можуть помилуватися яскравими вишуканими полотнами, їм запропонували гастрономічну дегустацію продуктів і медових напоїв сумського виробництва. А для створення святкової атмосфери оркестр Головного управління Національної поліції в Сумській області супроводжував дійство віртуозними мелодіями — від класики до сучасного джазу.
Виставку організовано в межах Днів Сумщини з нагоди 80-річчя утворення Сумської області. Вона триватиме до кінця березня. До цього її експонували в Харкові, а впродовж року побуває в Полтаві, Києві, Черкасах, інших містах України.