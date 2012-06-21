Починаючи з 2018 року, під час спроби потрапити до Європи загинули щонайменше 440 дітей-біженців і мігрантів. Такі дані надає неприбуткова європейська мережа UNITED, заснована 1992 року у Франції. Серед жертв дворічний курдський хлопчик з Іраку Мавда Шаурі, у якого влучила куля бельгійського поліцейського під час погоні на автостраді 2018-го, і 17-річний Тран Нгок Хіє, який задихнувся в кузові вантажівки, що прямувала в графство Ессекс в Англії 2019 року. Багато дітей загинули, добираючись морем з Близького Сходу до Греції та Туреччини. Так, як у 2015-му це трапилося з трирічним сирійським хлопчиком Айланом Курді. Фото його крихітного тіла, яке хвилі викинули на берег турецького пляжу, облетіло весь світ.

Однак діти не єдині жертви нелегальної міграції. Згідно з даними UNITED, починаючи з 1993 року, кількість смертей серед мігрантів, котрі намагалися дістатися країни своєї мрії, становить майже 45 тисяч. Більшість із них потонула. Проте, за словами директора UNITED Герта Атеса, статистика смертей серед нелегальних мігрантів враховує також самогубства в центрах тимчасового утримання. Ця сумна статистика неповна, оскільки ніхто достеменно не знає, скільки гине тих мігрантів, яких депортують до африканських країн, де їхній шлях часто пролягає через пустелю.

Проаналізувавши особисті дані майже 45 тисяч загиблих нелегальних мігрантів, експерти UNITED змогли приблизно встановити, скільки серед них було неповнолітніх. Так, у період із січня 2018 року по червень 2021-го на шляху до Європи загинуло щонайменше 440 дітей, серед них 35 немовлят. Статистика свідчить, що серед загиблих було 33 вагітні жінки. Більшість дітей загинула у водах Середземного моря, біля узбережжя Лівії, Туреччини та Марокко.