Біловодська та Білокуракинська ОТГ отримали спеціальні автомобілі для перевезення людей з порушеннями опорно-рухового апарату. Мікроавтобус марки Peugeot оснащено підйомником і пасками безпеки, які закріплюють візок, є окреме місце для супроводу. Тепер люди з обмеженими функціональними можливостями тут стануть мобільнішими, адже автомобіль обладнано всім необхідним для перевезення. У територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Біловодської селищної ради створено спеціальну службу з перевезення осіб з інвалідністю.
Як повідомляє Біловодська ОТГ, соціальне таксі курсуватиме населеними пунктами громади за графіком. Старости можуть подавати замовлення, коли людям потрібен транспорт, і маршрут коригуватимуть так, щоб повністю охопити всіх жителів ОТГ, які потребують підвезення.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»