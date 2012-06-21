Надзвичайний і Повноважний посол України в Лівані, народний депутат України II скликання Ігор Осташ розповів, що 29 червня у парламенті Лівану презентуватимуть Конституцію України Пилипа Орлика.

Про це він розповів у етері Громадського радіо.

«29 червня у парламенті Лівану ми презентуватимемо українську Конституцію. Ми у бібліотеку ліванського парламенту передаємо дуже важливі видання, одним із цих видань буде Конституція Пилипа Орлика», – каже Осташ.

За його словами, до бібліотеки передадуть ще одну книгу видатного українського гетьмана Івана Мазепи.

«Це унікальне свідчення нашої історії допомоги Близькому Сходу, мені вдалось знайти книгу, яка називається Мазепинське Євангеліє. Ми намагатимемось зробити презентацію цієї книги в Україні до 30 -річчя незалежності України», – каже Надзвичайний і Повноважний посол.