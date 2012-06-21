X Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» стартує 23 червня в українській столиці.

Він триватиме до 27 червня в Мистецькому арсеналі, де впродовж п’яти днів презентуватимуть свою книжкову продукцію 145 видавництв і відбудеться майже 300 подій.

Як повідомили організатори, фестиваль пройде у гібридному форматі. Більшість подій завдяки трансляції на MEGOGO можна буде подивитись з будь-якого куточка світу і безкоштовно.

Так, книжковий ярмарок, події кураторських програм, нагородження переможців конкурсів "Найкращий книжковий дизайн" та "Антитвір" відбудуться наживо в Мистецькому Арсеналі. Частина цих подій складе онлайн-програму Книжкового Арсеналу.

Дистанційно відбудуться програми професійного розвитку для видавців і літменеджерів, зокрема «Література на експорт», спрямована на збільшення перекладів української літератури за кордоном.

Фокус-тема фестивалю – «Оптимісти Скептики», куратор фокус-теми - Ростислав Семків. Запрошений куратор - письменник Сергій Жадан.

Першого дня Книжкового Арсеналу, 23 червня, відбудеться понад 30 подій. Серед них о 15:30 - програма з книжкового дизайну, присвячена Георгію Нарбуту і творенню українського бренду; о 15:00 зустріч з нагоди 20-річчя візиту Папи Римського Івана Павла ІІ в Україну та презентація його книжок; о 15:30 - круглий стіл «Роль ветеранської літератури у протидії смисловій війні РФ проти України» за участі міністра у справах ветеранів, генерал-майора СБУ Юлії Лапутіної.

Ключовою подією дня стане церемонія відкриття фестивалю та нагородження переможців конкурсу «Найкращий книжковий дизайн-2021», що розпочнеться о 17.30 і паралельно транслюватиметься на MEGOGO.

О 19:00 відбудеться - також із трансляцією - презентація книжки «Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грибаускайте» за участі авторки Дайви Ульбінайте, самої героїні — президентки Литви Далі Грибаускайте та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

А о 20:00 розпочнеться подія Письменницької програми Сергія Жадана — концерт українсько-німецької дружби «Співочі кажани» за участі куратора програми, а також його німецьких друзів Владіміра Камінера і Юрія Гуржи.

З графіком трансляцій можна ознайомитися на сайті Книжкового Арсеналу.